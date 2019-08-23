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В Ханты-Мансийском автономном округе частично обрушился пятиэтажный дом

По предварительным данным, пострадавших и погибших в результате инцидента нет

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 августа. /ТАСС/. Частичное обрушение пятиэтажного дома произошло в Мегионе (Ханты-Мансийский автономный округ). Пострадавших и погибших, по предварительным данным, нет, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В Мегионе в жилом доме проводился ремонт. Обрушилась часть конструкций пятиэтажного дома, никто из жильцов, по предварительным данным, не пострадал", - сказал собеседник агентства.

По его словам, из здания было эвакуировано около 70 человек. "После осмотра дома они вернулись в дом. Угрозы [дальнейшего] обрушения, по предварительным данным, нет", - добавил собеседник.

В новость были внесены изменения (22:22 мск) - добавлена информация по тексту.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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