За сутки в России ликвидированы лесные пожары на площади более 2 тыс. га

ТАСС, 24 августа. Специалисты за сутки ликвидировали в регионах России 40 лесных пожаров на площади более 2 тыс. га, сообщила пресс-служба федерального бюджетного учреждения "Авиалесоохрана".

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 23 августа 2019 года в России ликвидировано 40 лесных пожаров на площади 2 205 га. На 00:00 мск 24 августа 2019 года на территории Российской Федерации действовало 122 лесных пожара на площади 42 411 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Наибольшее число пожаров, 98, зарегистрировано в Красноярском крае, их площадь составила 21,2 тыс. га. На Чукотке зафиксировано три пожара на площади почти 12 тыс. га. Также пожары действуют на Камчатке, в Магаданской области, в Бурятии, Якутии, в Иркутской области и Башкортостане. В их тушении участвуют 1,7 тыс. человек, задействовано 152 единицы техники, 47 воздушных судов следят за ситуацией, еще 19 тушат огонь.

Пожароопасный сезон действует в 83 субъектах Российской Федерации, в четырех регионах введен режим ЧС, в 42 установлен особый противопожарный режим.