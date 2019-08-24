{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ДТП в Волгоградской области погибли три человека

Еще двое получили травмы

ВОЛГОГРАД, 24 августа. /ТАСС/. Автомобиль Hyundai Solaris и автобус попали в ДТП на трассе в Новоаннинском районе Волгоградской области, три человека погибли, женщина и ребенок доставлены в реанимацию, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Касательное столкновение легкового автомобиля Hyundai Solaris и рейсового автобуса. В автобусе никто не пострадал. В легковом автомобиле находились пять человек, из них двое детей. Погибли двое мужчин и ребенок, госпитализированы женщина и второй ребенок", - сказал собеседник.

Он уточнил, что пострадавшие находятся в реанимации. У них множественные травмы, в том числе черепно-мозговые и переломы.

По данным источника, автобус следовал по маршруту Москва - Жирновск. Из Жирновска (Волгоградская область) был вызван другой автобус, на котором пассажиров доставят в пункт назначения.

Теги
РоссияВолгоградская область
Количество подтопленных населенных пунктов в ЕАО достигло 40
С последствиями стихии борются около 700 человек и 130 единиц техники
Читать полностью