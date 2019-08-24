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После ДТП с автобусом в Ижевске госпитализированы шесть человек

По уточненной информации, всего в больницы после аварии обратились 25 человек

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Шесть человек были госпитализированы после ДТП, произошедшего в пятницу вечером в Ижевске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"По уточненной информации, в больницы обратились 25 человек, из них госпитализированы шесть человек", - сказали в министерстве.

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Ранее сообщалось о госпитализации четырех человек.

По информации регионального управления ГИБДД, 23 августа пассажирский автобус под управлением водителя 1980 года рождения столкнулся с конструкцией опоры технологических коммуникаций. В момент аварии в автобусе находились около 35 человек. За медицинской помощью обратились 24 человека, среди них ребенок, которому госпитализация не понадобилась.

Прокуратура Удмуртской Республики, а также управление СК РФ по региону проводят проверки по факту аварии.

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