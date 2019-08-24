После ДТП с автобусом в Ижевске госпитализированы шесть человек

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Шесть человек были госпитализированы после ДТП, произошедшего в пятницу вечером в Ижевске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
"По уточненной информации, в больницы обратились 25 человек, из них госпитализированы шесть человек", - сказали в министерстве.
Ранее сообщалось о госпитализации четырех человек.
По информации регионального управления ГИБДД, 23 августа пассажирский автобус под управлением водителя 1980 года рождения столкнулся с конструкцией опоры технологических коммуникаций. В момент аварии в автобусе находились около 35 человек. За медицинской помощью обратились 24 человека, среди них ребенок, которому госпитализация не понадобилась.
Прокуратура Удмуртской Республики, а также управление СК РФ по региону проводят проверки по факту аварии.