Двое пострадавших в ДТП с автобусом под Волгоградом получили тяжелые травмы

ВОЛГОГРАД, 24 августа. /ТАСС/. Пострадавшие в крупной аварии на трассе Москва - Волгоград женщина и ребенок получили тяжелые травмы, они доставлены в Новоаннинскую районную больницу. Об этом сообщил ТАСС представитель комитета здравоохранения Волгоградской области (облздрава).

"Травмы тяжелые - у ребенка закрытая черепно-мозговая травма, перелом левого бедра, травматический шок. У женщины черепно-мозговая травма, перелом правого бедра и правого плеча, открытая рана головы, рваная рана подбородка. Пациенты получают все необходимое лечение", - сказал представитель облздрава.

Авария произошла в ночь на субботу на 708-м км трассы "Каспий". Водитель автомобиля Hyundai Solaris выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом Higer, который ехал по маршруту Москва - Жирновск. В автобусе были 26 пассажиров. В результате аварии водитель и два пассажира Hyundai, среди которых ребенок семи лет, погибли, еще два пассажира легковой машины получили травмы и были госпитализированы.

Полиция проводит проверку.