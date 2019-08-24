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Число госпитализированных после ДТП с автобусом в Ижевске выросло до семи

В ГУ МВД по региону сообщили, что у пострадавших нетяжелые травмы

ТАСС, 24 августа. Семь человек госпитализированы в результате аварии с участием автобуса в Ижевске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Удмуртии.

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"Всего за помощью обратились 26 человек, из них госпитализированы семь человек", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что у пострадавших нетяжелые травмы - в основном, это переломы и травмы головы. Ранее сообщалось о госпитализации шести человек.

Вечером 23 августа в Ижевске автобус под управлением водителя 1980 года рождения столкнулся с конструкцией опоры технологических коммуникаций. В момент аварии в автобусе находились около 35 человек.

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РоссияУдмуртия
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