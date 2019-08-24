Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом в Ижевске

ТАСС, 24 августа. Уголовное дело возбуждено после ДТП с участием автобуса в Ижевске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Удмуртии.

В пятницу вечером автобус под управлением водителя 1980 года рождения столкнулся с конструкцией опоры технологических коммуникаций. В момент аварии в автобусе находились около 35 человек. Всего за помощью обратились 26 человек.

"По данному ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью человека")", - сказали в пресс-службе.

Собеседник агентства уточнил, что водитель автобуса был направлен на экспертизу, которая показала, что он был трезв.