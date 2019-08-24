Лодка перевернулась на Волге под Саратовом

САРАТОВ, 24 августа. /ТАСС/. Спасатели ведут поиски четырех человек, пропавших в субботу на Волге под Саратовом после опрокидывания моторной лодки. Об этом сообщил ТАСС начальник областной службы спасения Юрий Юрин.

"Лодка перевернулась около 09:00 по местному времени (08:00 мск) в субботу в районе плотины Саратовской ГЭС на реке Волге. В лодке, предварительно, находились четыре человека, сейчас ведутся их поиски", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пропавшие, вероятно, были рыбаками. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.