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Автобус столкнулся с микроавтобусом в Омской области

В происшествии пострадали восемь человек

ТАСС, 24 августа. Автобус ПАЗ в субботу утром столкнулся с микроавтобусом "Газель" в Кормиловском районе Омской области. В результате ДТП восемь человек доставили в больницу. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД по Омской области.

"Предварительно установлено, что водитель пассажирского микроавтобуса "Газель" двигался по автодороге Омск - Калачинск в направлении Омска. В районе 52 км он столкнулся с пассажирским автобусом ПАЗ", - говорится в сообщении.

В момент ДТП в салоне автобуса ПАЗ находились восемь пассажиров, в "Газели" - семь. Водителя и семь пассажиров "Газели" доставили в медучреждение.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, одну женщину госпитализировали, водителя микроавтобуса и других пассажиров отпустили на амбулаторное лечение. "Обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки", - добавили в ведомстве.

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