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В Красногорске неизвестные стреляли в мужчину и его дочь

Как сообщил источник в правоохранительных органах, нападавших разыскивает полиция

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Полиция разыскивает неизвестных, стрелявших в мужчину и его дочь-школьницу в подмосковном Красногорске. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В подъезде одного из жилых домов в подмосковном Красногорске неизвестные выстрелили в мужчину и его дочь, учащуюся в школе. Предварительно, нападавшие стреляли из пневматического оружия, ведется их розыск", - сказал собеседник агентства.

Девочка не получила серьезных травм в результате стрельбы. Состояние мужчины устанавливается.

По данным нескольких СМИ, нападавшие работают коллекторами. Они представились сотрудниками банка, которому должен пострадавший.

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