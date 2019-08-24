В Красногорске неизвестные стреляли в мужчину и его дочь

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Полиция разыскивает неизвестных, стрелявших в мужчину и его дочь-школьницу в подмосковном Красногорске. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В подъезде одного из жилых домов в подмосковном Красногорске неизвестные выстрелили в мужчину и его дочь, учащуюся в школе. Предварительно, нападавшие стреляли из пневматического оружия, ведется их розыск", - сказал собеседник агентства.

Девочка не получила серьезных травм в результате стрельбы. Состояние мужчины устанавливается.

По данным нескольких СМИ, нападавшие работают коллекторами. Они представились сотрудниками банка, которому должен пострадавший.