Уголовное дело возбудили после ДТП с пятью погибшими под Волгоградом

ВОЛГОГРАД, 24 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили после ДТП на трассе "Каспий" под Волгоградом, где погибли пять человек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

"Следователи возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ - "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - говорится в сообщении.

Авария произошла в ночь на субботу на 708-м км трассы в Новоанинском районе. По данным регионального ГИБДД, водитель автомобиля Hyundai Solaris выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом Higer, который ехал по маршруту Москва - Жирновск. В автобусе были 26 пассажиров. На месте погибли водитель и два пассажира Hyundai, среди которых ребенок 7 лет. Позже в областном комитете здравоохранения сообщили, что еще два пассажира легковой машины умерли в больнице, в их числе несовершеннолетний.