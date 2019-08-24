В Астраханской области разыскивают потерявшегося в степи гражданина Португалии

АСТРАХАНЬ, 24 августа. /ТАСС/. Полиция и спасатели разыскивают гражданина Португалии, который потерялся в степи в Наримановском районе Астраханской области. Об этом в субботу журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По данным главка, вечером 23 августа иностранец сам позвонил на телефон "112", после чего его соединили с переводчиком. "Мужчина сообщил, что едет на мотоцикле, и у него садится батарея на сотовом телефоне, и он потерялся. После этого с ним несколько раз связывались, но связь прервалась, видимо, сел телефон", - пояснили в пресс-службе.

"Было организовано взаимодействие с Министерством международных и внешнеэкономических связей Астраханской области, УМВД по области, администрацией Наримановского района. С 07:30 (06:30 мск) 24 августа организованы поисковые мероприятия, которые пока результатов не дали", - добавили в главке МЧС.

В поисках задействованы специалисты "Волгоспаса" и полицейские. В воскресенье утром к поискам планируется привлечь вертолет Ка-26 Росгвардии.