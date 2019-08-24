Лесные пожары на площади более 50 тыс. га тушат в регионах России

ТАСС, 25 августа. Пожарные за минувшие сутки ликвидировали в лесах регионов России 29 очагов возгорания на площади 429 га. Продолжается тушение еще более 50 тыс. га горящих лесов, сообщила пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 24 августа 2019 года, в России ликвидировано 29 лесных пожаров на площади 429 га. На 00:00 мск 25 августа 2019 года на территории Российской Федерации действовало 109 лесных пожаров на площади 50140 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Так, в Красноярском пожаре тушат 84 пожара общей площадью 22,2 тыс. га. Также возгорания ликвидируют на Чукотке и Камчатке, в Магаданской, Иркутской областях, Бурятии и Якутии.

В тушении задействовано почти 1,5 тыс. человек и 158 единиц техники.

Пожароопасный сезон открыт в 83 регионах. При этом на территории Красноярского края и одного района Якутии введен режим чрезвычайной ситуации, а на территории 42 регионов действует особый противопожарный режим.