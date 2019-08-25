В Москве спасатели помогли велосипедисту, упавшему в реку на Смоленской набережной

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Спасатели вытащили из воды велосипедиста, не справившегося с управлением и упавшего в Москву-реку на Смоленской набережной. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"По адресу: Смоленская набережная, дом 12/31, в 01:52 в Москва-реку под Новоарбатским мостом упал велосипедист. В 02:03 спасатели поисково-спасательной станции "Ленинские горы" подняли мужчину на борт катера, доставили на берег и передали его врачам скорой помощи", - сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел в 10 м от берега. По предварительным данным, причиной ЧП стало неосторожное обращение с велосипедом. Пострадавший находился на набережной с группой велосипедистов. В департаменте отметили, что мужчина был трезв в момент происшествия.