{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве спасатели помогли велосипедисту, упавшему в реку на Смоленской набережной

Мужчину передали врачам скорой помощи

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Спасатели вытащили из воды велосипедиста, не справившегося с управлением и упавшего в Москву-реку на Смоленской набережной. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"По адресу: Смоленская набережная, дом 12/31, в 01:52 в Москва-реку под Новоарбатским мостом упал велосипедист. В 02:03 спасатели поисково-спасательной станции "Ленинские горы" подняли мужчину на борт катера, доставили на берег и передали его врачам скорой помощи", - сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел в 10 м от берега. По предварительным данным, причиной ЧП стало неосторожное обращение с велосипедом. Пострадавший находился на набережной с группой велосипедистов. В департаменте отметили, что мужчина был трезв в момент происшествия.

Теги
Россия
Спасатели эвакуировали более 100 человек из больницы в Череповце из-за пожара
Пострадавших нет
Читать полностью