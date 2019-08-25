Эксперты ВМФ Испании прибудут в Барселону для устранения взрывного устройства

МАДРИД, 25 августа. /ТАСС/. Пляж в Барселоне будет оцеплен как минимум до понедельника, когда к месту, где было обнаружено взрывное устройство, прибудут специалисты ВМФ Испании. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в воскресенье в гражданской гвардии каталонской столицы.

"Их база находится в городе Картахена в автономном сообществе Мурсия, [пляж будет оцеплен] пока не прибудет корабль ВМФ [со специалистами], которые компетентны в том, чтобы забрать устройство, вывезти его в открытое море и нейтрализовать, и до завтрашнего дня они не прибудут", - уточнили в пресс-службе правоохранительных органов.

"Поэтому зона все еще оцеплена", - добавили в гражданской гвардии, отметив, что гостям и жителям Барселоны запрещено купаться на данном пляже и приближаться к нему.

В воскресенье посетителей пляжа эвакуировали из-за возможного взрывного устройства в море. В каталонской полиции (Моссос д'Эсквадра) корреспонденту ТАСС подчеркнули, что речь может идти о взрывном устройстве времен испанской гражданской войны.