Пожар возле института ЦНИИмаш в Подмосковье локализован

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание на кровле одного из зданий, граничащих с территорией института ЦНИИмаш в Королеве, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

"В 16:27 мск локализовано открытое горение", - сказали в ведомстве.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ЦНИИмаша, пожар произошел на территории, граничащей с территорией института, а именно в здании, находящемся в собственности ООО "Никелевый штейн". По данным МЧС, площадь возгорания составила 100 кв. м, пострадавших нет.

15 июня на территории ЦНИИмаша уже происходил пожар, тогда его площадь составила 50 кв. м.

Центральный научно-исследовательский институт машиностроения был основан в 1946 году и является головным научно-исследовательским институтом Роскосмоса.