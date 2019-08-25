СК начал проверку из-за травмирования иностранной туристки на аттракционе в Сочи

СОЧИ, 25 августа. /ТАСС/. Следственные органы начали проверку после инцидента с иностранной туристкой на одном из аттракционов в горно-туристическом центре ПАО "Газпром" в Сочи. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

В субботу в СМИ появилась информация, что иностранные туристы, в том числе дети, пострадали на аттракционе родельбан - летних санках (скоростной спуск, состоящий из разных виражей) в Сочи. Сообщалось, что из-за непогоды не сработали тормоза, сани ударились о станцию подъемника. Как сообщил ТАСС представитель администрации аттракциона, пострадала только женщина из ОАЭ, которая, по предварительным данным, нарушила правила безопасности и получила травму ноги. Сейчас женщина в больнице.

"По факту травмирования иностранной туристки в Сочи проводится проверка. Обстоятельства пока устанавливаются", - сказали в управлении.

Сотрудники аттракциона также выясняют причины произошедшего и пытаются получить видеозапись с трассы. Санки, с которыми произошел инцидент, сняты с рейсов и отправлены на комиссию и проверку на безопасность. Проверка займет несколько дней.