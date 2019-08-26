Блогер из Краснодара умерла после ДТП на Бали

КРАСНОДАР, 26 августа. /ТАСС/. Популярная блогер из Краснодара Олеся Сацункевич умерла в больнице в Москве после ДТП с мотоциклом, произошедшем на Бали, говорится на ее странице в Instagram.

По данным со страницы Сацункевич, 11 августа во время отдыха на Бали она попала в аварию, катаясь на мотоцикле, у нее произошел отек мозга и началось кровоизлияние, 32-летняя девушка впала в кому. В госпитале в городе Денпасаре на Бали врачи не смогли провести операцию из-за критически нестабильного состояния пациентки, родственники транспортировали ее в больницу в Москву.

"Олеси не стало. Дату и место прощания сообщим позже", - говорится в сообщении.

На страницу Сацункевич в Instagram подписаны более 21 тыс человек.