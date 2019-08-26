Экс-сотрудница военкомата в Петербурге осуждена на 7 лет условно за взятки и мошенничество

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Октябрьский районный Петербурга огласил приговор бывшей сотруднице горвоенкомата Ольги Леоновой, признав ее виновной в семи эпизодах получения взяток и мошенничестве. Как сообщается в понедельник в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга, Леонтьеву приговорили к семи годам лишения свободы условно.

"Октябрьский районный суд огласил приговор в отношении Ольги Леоновой, признанной виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ (7 эпизодов получения взятки) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет условно с испытательным сроком пять лет", - сказано в сообщении.

Суд установил, что бывшая помощница начальника отдела планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов военного комиссариата Петербурга Леонова входила в организованную преступную группу, созданную для получения выгоды от граждан за организацию медицинских обследований военно-врачебными комиссиями и последующее благоприятное прохождение этих комиссий. Граждане получали освобождение от прохождения службы в Вооруженных силах РФ по причине признания их ограниченно годными по медицинским показаниям как по законным, так и незаконным основаниям. Свою вину Леонова признала.

Первый приговор по этому делу был вынесен в июле текущего года в отношении врача Ломоносовской больницы Василия Радомского, которого признали виновным в попытке служебного подлога. Его приговорили к штрафу в 50 тысяч рублей и освободили от наказания в связи с истечением сроков давности.