Автобус столкнулся с девятью автомобилями в Кирове

КИРОВ, 26 августа. /ТАСС/. Пассажирский автобус наехал на девять автомобилей в Кирове. В результате ДТП пострадал один человек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УМВД РФ по Кировской области.

"26 августа в 12:03 мск на улице Комсомольской города Кирова водитель автобуса "ЛиАЗ", осуществляющий перевозку пассажиров по регулярному городскому маршруту № 38, по предварительным данным, не справился с управлением во время движения и совершил наезд на девять транспортных средств. По предварительной информации, в результате происшествия один человек получил травмы", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, регулировку движения на месте осуществляют сотрудники Госавтоинспекции.