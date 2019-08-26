В петербургской больнице обнаружили опасный предмет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Опасный предмет в понедельник днем обнаружен в здании клиники имени Петра Великого на Пискаревском проспекте в Петербурге. Об этом сообщили ТАСС в отделе по связям с общественностью университета им. Мечникова.

"Обнаружен опасный предмет. На месте работают правоохранительные органы. Люди эвакуированы", - сказал собеседник агентства.

Источник в экстренных службах ранее сообщил ТАСС о проверке в здании клиники после поступления сообщений об угрозе. По данным региональных СМИ, в одном из корпусов обнаружены две бутылки с бензином, которые через провод были подключены к розетке.

Больница имени Петра Великого является базой Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова. По данным самой клиники, ежегодно в больнице лечатся около 40 тыс. больных.