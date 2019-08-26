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Автобус загорелся на внутренней стороне МКАД

В районе ЧП движение затруднено

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Автобус загорелся на 74-м км внутренней стороны МКАД, движение машин в районе происшествия осложнено. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Автобус загорелся на внутренней стороне МКАД, это случилось на 74-м километре. Водитель и очевидцы начали тушить пожар своими силами из огнетушителей. Движение на месте ЧП затруднено",- сказал собеседник агентства.

В пресс-службе главка МЧС Москвы ТАСС подтвердили факт заявки в противопожарную службу по факту пожара в автобусе, но подробности не сообщили.

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