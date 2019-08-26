СМИ: дым от горящих лесов Амазонии нарушил работу пожарной авиации

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 августа. /ТАСС/. Два пожарных самолета ВВС Бразилии, задействованных в тушении очагов возгораний в бразильской Амазонии, не смогли подняться в воздух в понедельник утром из-за густого дыма, накрывшего международный аэропорт Порту-Велью. Об этом сообщил телеканал GloboNews.

Речь идет о самолетах C130 Hercules , отправленных Минобороны в столицу северного штата Рондония на границе с Боливией, после того, как в конце прошлой недели президент Бразилии Жаир Болсонару подписал указ, разрешающий привлекать армейские подразделения для тушения пожаров в амазонских лесах. Как уточняется на сайте оборонного ведомства, за один рейс такое воздушное судно, оборудованное модульной бортовой противопожарной системой, способно сбросить на охваченные пламенем участки лесов до 12 тонн воды.

По информации управляющей аэропортами страны государственной компании Infraero, единственная ВПП воздушной гавани была полностью закрыта для взлета и посадки на протяжении почти двух часов начиная с 9:35. В настоящий момент работа аэропорта полностью восстановлена.