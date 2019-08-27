Умерла вторая пассажирка автобуса, который врезался в стену в Перми

ТАСС, 27 августа. Число жертв ДТП с участием пассажирского автобуса, который врезался в стену в Перми, возросло до двух - в больнице умерла еще одна женщина, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Минздрава Пермского края.

17 августа автобус врезался в стену здания в Орджоникидзевском районе Перми, в результате погиб один человек, пострадало - 35, были госпитализированы 34 человека.

"Скончалась еще одна пассажирка. На данный момент госпитализировано 15 человек, в том числе один ребенок. Состояние троих взрослых пациентов тяжелое", - сказала собеседница агентства.

По данным администрации Перми, предварительная причина ДТП - техническая неисправность автобуса. Полиция задержала водителя автобуса, возбуждено уголовное дело.