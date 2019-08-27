Экс-заместитель главы МВД Киргизии заключен под домашний арест

БИШКЕК, 27 августа. /ТАСС/. Бывший заместитель министра внутренних дел Киргизии Курсан Асанов во вторник по решению суда Первомайского района Бишкека заключен под домашний арест. Об этом Асанов сообщил журналистам после заседания.

"Суд Первомайского района столицы избрал в отношении меня меру пресечения в виде домашнего ареста до 13 октября", - сказал он.

Асанов 8 августа во время задержания в селе Кой-Таш Чуйской области Киргизии экс-президента Алмазбека Атамбаева провел переговоры с бывшим главой государства и уговорил его не оказывать вооруженное сопротивление.

Спустя пять дней он был уволен из органов внутренних дел "за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия". 14 августа Военная прокуратура возбудила в отношении экс-замминистра уголовное дело по статье "Злоупотребление должностным положением".