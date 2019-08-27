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Экс-заместитель главы МВД Киргизии заключен под домашний арест

Его арест продлится до 13 октября

БИШКЕК, 27 августа. /ТАСС/. Бывший заместитель министра внутренних дел Киргизии Курсан Асанов во вторник по решению суда Первомайского района Бишкека заключен под домашний арест. Об этом Асанов сообщил журналистам после заседания.

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"Суд Первомайского района столицы избрал в отношении меня меру пресечения в виде домашнего ареста до 13 октября", - сказал он.

Асанов 8 августа во время задержания в селе Кой-Таш Чуйской области Киргизии экс-президента Алмазбека Атамбаева провел переговоры с бывшим главой государства и уговорил его не оказывать вооруженное сопротивление.

Спустя пять дней он был уволен из органов внутренних дел "за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия". 14 августа Военная прокуратура возбудила в отношении экс-замминистра уголовное дело по статье "Злоупотребление должностным положением".

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