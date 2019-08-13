Замглавы МВД Киргизии уволен после задержания Атамбаева

БИШКЕК, 13 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение об увольнении заместителя министра внутренних дел страны Курсана Асанова по итогам служебного расследования событий вокруг задержания бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева. Об этом во вторник сообщила пресс-служба МВД Киргизии.

"По итогам служебного расследования за предательство интересов кыргызской милиции и утери доверия внесено предложение об освобождении от занимаемой должности заместителя министра внутренних дел Кыргызской Республики Курсана Асанова", - говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, было проведено расследование "по выполнению прямых функциональных обязанностей заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова по недопущению массовых беспорядков и обеспечению охраны общественного порядка, произошедшие 7-8 августа". Итоги служебного расследования переданы в Генеральную прокуратуру Киргизии.

Новым замминистра стал Памирбек Асанов, который ранее был начальником следственного управления МВД. "Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение, согласно которому Асанов Памирбек Джумалиевич назначен заместителем министра внутренних дел Кыргызской Республики", - сообщает пресс-служба киргизского правительства.

Атамбаев, обвиняемый в коррупции и лишенный неприкосновенности, был задержан 8 августа в своей резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области в результате продолжавшейся почти сутки спецоперации. Сторонники бывшего главы государства, который неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес, оказали сопротивление, в ходе операции погиб один боец спецназа. За время противостояния за медицинской помощью обратились более 100 человек, в том числе сотрудники милиции.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамбаев нарушил конституцию, оказав вооруженное сопротивление силовикам. Суд дал санкцию на арест экс-президента как минимум до 26 августа, Атамбаев был доставлен в СИЗО Государственного комитета национальной безопасности Киргизии. Генпрокуратура Киргизии 13 августа сообщила, что Атамбаеву инкриминируется применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, организация массовых беспорядков, убийства, покушения на убийство, убийство сотрудника правоохранительных органов и организация захвата заложников.