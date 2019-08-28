Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 28 августа. /ТАСС/. Девять человек в среду утром пострадали в аварии с микроавтобусом, который опрокинулся в кювет на окраине Волгограда. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах региона.

"Сегодня утром на границе Красноармейского района Волгограда и Светлоярского района региона произошло ДТП с микроавтобусом, он опрокинулся в кювет. По предварительным данным, пострадали девять человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудникам МЧС пришлось деблокировать пострадавших с помощью гидравлических ножниц.