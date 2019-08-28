Суд в Киеве освободил Вышинского под личное поручительство
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Дело Кирилла Вышинского
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Прокуратура согласилась на изменение меры пресечения Вышинскому на личное поручительство

Главред "РИА Новости Украина" заявил, что у него нет мотивов скрываться от следствия и он готов являться в суд по требованию
Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский Анна Марченко/ТАСС
Описание
Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский
© Анна Марченко/ТАСС

КИЕВ, 28 августа. /ТАСС/. Сторона обвинения заявила о согласии на изменение меры пресечения главному редактору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому на личное поручительство. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала заседаний по рассмотрению апелляции адвокатов Вышинского на решение о его аресте.

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"Есть возможность удовлетворения апелляционной жалобы и изменения меры пресечения на личное поручительство", - сказал один из прокуроров. Согласие на смягчение меры пресечения прокуроры пояснили существенным снижением рисков, которые были на этапе досудебного расследования. Защита журналиста поддержала такую позицию стороны обвинения. Сам Вышинский заявил, что у него нет мотивов скрываться от следствия и что он готов являться в суд по требованию.

В настоящее время суд ушел в совещательную комнату для принятия решения.

Вышинский был задержан Службой безопасности Украины 15 мая 2018 года. Ему было предъявлено обвинение в государственной измене и незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал его на два месяца, позже эта мера пресечения многократно продлевалась. Вышинскому грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

В новость были внесены изменения (11:50 мск) - добавлена информация по тексту.

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