Орловские власти проверят интернат для престарелых после видео с лежащим мужчиной на полу

ОРЕЛ, 28 августа. /ТАСС/. Правительство Орловской области начала проверку Болховского дома-интерната для престарелых и инвалидов после появления в интернете видеозаписи, где на полу лежит истощенный пенсионер. Об этом в среду сообщила журналистам руководитель департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости региона Ирина Гаврилина.

Вечером 27 августа в социальной сети "ВКонтакте" появилась видеозапись, где видно, как на полу лежит пенсионер в футболке и подгузнике.

"Проводится проверка. В ситуации необходимо детально разобраться на месте. Для этого нужно поговорить с руководством и персоналом учреждения, отсмотреть камеры внутреннего наблюдения", - сказала она.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил журналистам, что по итогам проверки будут приняты кадровые решения. По его словам, в учреждении уже выявлен ряд нарушений.

Следственное управление СК по Орловской области начало проверку.

"За ходом ее проведения установлен личный контроль руководителя регионального следственного управления Анатолия Щурова", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.