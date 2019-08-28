СК возбудил дело после ДТП на западе Москвы, в котором погибла девочка

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного наезда Range Rover на девочку на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств")", - сообщила Иванова.

В среду автомобиль Range Rover, двигаясь по дублеру Минской улицы в сторону Кутузовского проспекта в центр, сбил мужчину с ребенком на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате девочка погибла от полученных травм, мужчина госпитализирован. На месте происшествия работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.