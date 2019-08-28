В Москве осудили аферистов, забравших у вкладчиков девяти банков 37 млрд рублей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы приговорил к срокам от четырех лет до 11 лет колонии восьмерых фигурантов дела о хищении 37 млрд рублей у вкладчиков девяти банков, сообщили ТАСС в суде.

"Приговором Замоскворецкого районного суда Магомед Мухиев признан виновным по части 4 статьи 159 УК РФ и 160 УК РФ ("Особо крупное мошенничество" и "Растрата"). Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Два фигуранта получили по четыре года колонии, а остальным пятерым подсудимым суд назначил условные сроки", - рассказала собеседница агентства, уточнив, что Мухиеву было также назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 9,5 млн рублей.

По данным газеты "Коммерсантъ", гособвинение в ходе прений сторон попросило суд приговорить банкира Мухиева к 15 годам колонии строгого режима, а также штрафу в 3 млн рублей. Одному из фигурантов и бухгалтеру Анталбанка Ирине Ивановой суд назначил четыре года общего режима, но освободил женщину от наказания, так как этот срок она уже отбыла, находясь под домашним арестом, пишет издание.

Обвинение

В зависимости от роли каждого изначально они обвинялись в организации преступного сообщества с использованием своего служебного положения и участии в нем, мошенничестве в особо крупном размере и растрате. Замоскворецкий суд смягчил 55-летнему Мухиеву обвинение и исключил из него организацию преступного сообщества, а с остальных фигурантов снял участие в нем.

По версии следствия, Мухиев совместно с соучастниками организовали преступное сообщество, которому в 2014-2015 годах были подконтрольны девять банков в Москве - КБ "Лада-Кредит", Анталбанк, НСТ-Банк, КБ "Доверие, равноправие и сотрудничество", КБ "Межрегионбанк", Региональный банк сбережений, Банк "Содружество", Гринфилдбанк и Банк "Максимум". Банки проводили агрессивную политику по привлечению средств граждан во вклады под завышенные проценты и впоследствии похищали их. Ущерб от деятельности преступного сообщества составил более 37 млрд рублей.

Следствие во взаимодействии с оперативными службами и Росфинмониторингом выявили имущество фигурантов, в том числе находящееся за пределами РФ. Общая стоимость арестованного имущества превышает 1 млрд рублей.

Как сообщил ранее ТАСС источник в правоохранительных органах, в ходе следствия был наложен арест на яхту на Британских Виргинских островах. Кроме того, арестована коллекция наручных часов стоимостью 507 млн рублей, иномарки класса люкс - Ferrari, Lamborghini, Bentley и Rolls-Royce, а также объекты недвижимости в четырех регионах России.