Спасатели завершили поисковые работы на месте обрушения дома во Львовской области

КИЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Сотрудники оперативных служб завершили поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда одного из жилых домов в Дрогобыче на западе Украины. Об этом в четверг сообщил председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

"Поисково-спасательные работы завершены. Идет разбор завалов", - написал он в Facebook.

Чечеткин подтвердил ранее обнародованную информацию о восьми погибших в результате чрезвычайного происшествия. Он добавил, что из-под завалов удалось спасти семь человек, в том числе пятеро детей. Все они доставлены в медицинские учреждения города.

В ночь на 28 августа в четырехэтажном жилом доме в Дрогобыче произошел взрыв, по предварительной версии, бытового газа. В результате часть здания оказалась разрушена.