{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Спасатели завершили поисковые работы на месте обрушения дома во Львовской области

Председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин сообщил, что из-под завалов удалось спасти семь человек, в том числе пятеро детей

КИЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Сотрудники оперативных служб завершили поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда одного из жилых домов в Дрогобыче на западе Украины. Об этом в четверг сообщил председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

"Поисково-спасательные работы завершены. Идет разбор завалов", - написал он в Facebook.

Чечеткин подтвердил ранее обнародованную информацию о восьми погибших в результате чрезвычайного происшествия. Он добавил, что из-под завалов удалось спасти семь человек, в том числе пятеро детей. Все они доставлены в медицинские учреждения города.

В ночь на 28 августа в четырехэтажном жилом доме в Дрогобыче произошел взрыв, по предварительной версии, бытового газа. В результате часть здания оказалась разрушена.

Теги
Украина
В Татарстане девочка упала в сливной колодец
В результате инцидента ребенок погиб
Читать полностью