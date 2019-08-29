В Красноярске заведующая ЗАГС выдавала фальшивые документы о рождении детей

КРАСНОЯРСК, 29 августа. /ТАСС/. Заведующую территориальным отделом ЗАГС по Кировскому и Свердловскому районам Красноярска подозревают в выдаче фальшивых свидетельств о рождении детей. В отношении чиновницы возбужденно уголовное дело за получение взятки (ч.3 ст. 290 УК РФ), говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета.

"По предварительной версии следствия, в мае 2015 года подозреваемая дважды получила от жительниц города Красноярска взятку в сумме 20 и 15 тысяч рублей за выдачу свидетельств о рождении детей, которых у женщин на самом деле не было, и подозреваемая была об этом осведомлена", - говорится в сообщении.

Справки нужны были для получения социальных выплат и пособий в связи с рождением детей. Сейчас заведующая заключена под стражу. В СК не уточнили ТАСС, возможны ли еще эпизоды, связанные с выдачей таких фиктивных свидетельств, отметив, что сейчас расследования уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства случившегося.