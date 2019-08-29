Глава Рубцовска опроверг информацию о взрыве в частном доме

БАРНАУЛ, 29 августа. /ТАСС/. Дмитрий Фельдман, глава города Рубцовска Алтайского края, опроверг информацию, распространенную в СМИ, о взрыве в частном доме, где пострадали люди. Об этом глава города сообщил в четверг ТАСС.

В четверг СМИ сообщили о взрыве в частном доме Рубцовска. Сообщалось, что, по предварительным данным, есть раненые и погибшие. Местный городской информационный портал ссылался на одного из жителей города, сообщившего об инциденте.

"Ничего не было. Совместно с ФСБ и МВД мы будем этот вопрос прорабатывать. Я думаю, что всех ребят, которые занимаются этим неблаговидным делом, мы выявим", - сказал Фельдман.

Также информацию о взрыве ТАСС опровергли в ЕДДС города. В ГУ МЧС по Алтайскому краю назвали фейком распространенную новость.