Источник: найденный в сточной трубе дома в Москве предмет не представляет опасности

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Подозрительный предмет, найденный в сточной трубе дома в Сумском проезде в Москве, не представляет опасности. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах.

"Этот предмет осмотрели кинологи с собаками. По их словам, опасности для жизни людей он не представляет. Позже саперы определят, что это: муляж гранаты или дезактивированная ручная граната, или что-то еще",- сказал собеседник агентства.

По его словам, полиция начала проверку после инцидента.

В пресс-службе столичного главка МВД ТАСС не смогли предоставить оперативный комментарий по поводу инцидента в Сумском проезде.