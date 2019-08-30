Уголовное дело о хищении при реконструкции в Ново-Огареве возвращено в прокуратуру

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Третий окружной военный суд вернул в прокуратуру уголовное дело о хищениях бюджетных средств, выделенных на строительство и реконструкцию объектов в резиденции президента РФ в Ново-Огареве, сообщили ТАСС в суде.

"Уголовное дело возвращено прокурору", - сказал собеседник агентства, уточнив, что соответствующее решение военный суд принял в середине августа.

Фигурантами дела являются глава холдинга "Форум" Дмитрий Михальченко (ранее осужден по делу о контрабанде алкоголя), бывший глава ФГУП "Атэкс" Андрей Каминов, экс-начальник службы инженерно-технического обеспечения ФСО генерал-майор Игорь Васильев, начальник отдела инженерно-технического обеспечения спецслужбы полковник Дмитрий Улитин и бывший гендиректор компании "Климат проф" Борис Мальцев.