Шесть человек пострадали в ДТП в Подмосковье

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Шесть человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика на трассе в Подмосковье. Как сообщили в пятницу ТАСС в ГИБДД России, пострадавшими оказались граждане Монголии и Белоруссии.

"На 108 км М-10 "Россия" водитель, управляя автобусом Mercedes-Benz Sprinter, совершил наезд на остановившуюся впереди для поворота налево грузовую автомашину Scania. В результате ДТП водитель и пять пассажиров автобуса получили телесные повреждения и были госпитализированы", - сказал собеседник.

Он также отметил, что всего в микроавтобусе, следовавшем из Санкт-Петербурга в Москву, находились восемь пассажиров, пятеро из них - граждане Монголии, трое из Белоруссии. На месте происшествия работают полицейские, которые устанавливают причины произошедшего.

По данным подмосковного главка МВД, авария произошла на 106 км трассы, микроавтобус столкнулся с автомобилем ВАЗ.