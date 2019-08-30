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AP: на Кипре задержали россиянку

Ее обвиняют в непредумышленном убийстве гражданки Латвии в ходе церемонии "духовного очищения"

ТАСС, 30 августа. Россиянка задержана на Кипре по делу о смерти 34-летней гражданки Латвии. Как сообщило агентство Associated Press, гражданке России вменяется в вину непредумышленное убийство.

По версии следствия, причиной смерти женщины стало употребление отвара "аяуаска", обладающего галлюциногенными свойствами, в ходе церемонии "духовного очищения". Задержанная, как считают правоохранители, организовала это мероприятие. Также отмечается, что всего в означенном обряде приняли участие 20 иностранных граждан. После церемонии гражданку Латвии доставили в больницу, однако спасти ее не удалось.

Правоохранители также обратились в Интерпол с просьбой объявить в розыск 42-летнего гражданина Колумбии, поставлявшего для церемонии наркотические вещества.

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