Суд на Кубани оставил в силе приговор блогеру за вымогательство денег у депутата

КРАСНОДАР, 30 августа. /ТАСС/. Краснодарский краевой суд в пятницу оставил в силе приговор в виде шести лет тюрьмы главному редактору интернет-платформы "Блог. Сочи" Александру Валову по делу о вымогательстве денег у депутата Юрия Напсо. Об этом сообщил ТАСС адвокат Валова Александр Попков.

"Оставили в силе приговор Лазаревского районного суда", - сказал Попков.

Ранее сообщалось, что Краснодарский краевой суд рассмотрит апелляционную жалобу защиты блогера после устранения недостатков, допущенных судом первой инстанции - Лазаревским районным судом Сочи, недостатки были устранены.

Валов был арестован в январе 2018 года, ему было предъявлено обвинение в вымогательстве. Установлено, что летом 2016 года он потребовал от депутата Госдумы 150 тыс. рублей. В случае отказа от угрожал распространить на сайте, главным редактором которого он являлся, порочащие депутата сведения. После того как на сайте появилось несколько статей, требуемая сумма была перечислена на счет Валова, позднее суд признал опубликованные на сайте сведения несоответствующими действительности. Еще 150 тыс. рублей, по версии следствия, обвиняемый получил за удаление информации. Сообщалось, что речь идет о депутате Госдумы от ЛДПР Юрии Напсо.

В декабре прошлого года Лазаревский районный суд приговорил Валова к шести годам колонии и 700 тыс. рублей штрафа.