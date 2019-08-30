СМИ: на свалке в Мексике обнаружили около 2 тыс. фрагментов костей рук

МЕХИКО, 30 августа. /ТАСС/. Бригада по поиску пропавших без вести обнаружила на свалке в штате Синалоа на северо-западе страны порядка 2 тыс. фрагментов костей рук. Об этом сообщила в пятницу газета El Universal.

Находка была сделана рядом с закрытым поселком в одном из пригородов Кульякана, столицы региона. По оценкам экспертов, кости принадлежали взрослым людям, подросткам и детям, которые, предположительно, подвергались пыткам со стороны похитителей. Более крупных фрагментов тел в этом районе найдено не было.

По официальным данным, число пропавших без вести мексиканцев к началу текущего года превышало 40 тыс. человек. Власти страны ведут работу по созданию списка, который включает себя данные об исчезнувшем человеке в цифровом виде, в том числе его имя, биометрическую фотографию и отпечатки пальцев. Одновременно идет наполнение базы данных, содержащей генетические профили родственников пропавших, чтобы исключить ошибки при их опознании.