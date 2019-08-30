Власти Багам начали эвакуацию жителей островов из-за приближения урагана "Дориан"

ГАВАНА, 31 августа. /ТАСС/. Руководство Содружества Багамских островов распорядилось эвакуировать жителей ряда северо-западных островов архипелага из-за вероятного прохождения урагана "Дориан" по территории страны в ближайшие двое суток. Об этом в пятницу сообщает агентство Prensa Latina.

"Из-за опасности, которую представляет ураган "Дориан", мы должны действовать быстро, чтобы защитить жизни граждан, уделяя особое внимание жителям северо-западной части Багамских островов, которые подвергаются наибольшему риску. Кабинет министров уже провел встречу с должностными лицами Национального агентства по чрезвычайным ситуациям по вопросам организации эвакуации", - приводит агентство слова премьера Содружества Хьюберта Минниса. Он отметил, что для облегчения задачи некоторые авиакомпании увеличили число рейсов между островами.

В пятницу Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщил об усилении урагана "Дориан" до третьей степени из пяти возможных. Согласно опубликованным центром данным, максимальная скорость ветра в пределах атмосферного явления превысила 51 м/с. В данный момент "Дориан" находится в 1 тыс. км от побережья Флориды. Он движется со скоростью 4,7 м/с и достигнет побережья Флориды к вечеру понедельника. Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации на территории Флориды в связи с приближением урагана.