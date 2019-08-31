В Боливию для борьбы с пожарами прибудет самолет из России

БУЭНОС-АЙРЕС, 31 августа. /ТАСС/. Российский самолет Ил-76 прибудет в Боливию для помощи в борьбе с лесными пожарами. Об этом сообщил в пятницу президент южноамериканской республики Эво Моралес.

"Из России нам сообщили, что через 4-5 дней прибудет самолет российского производства Ил-76 вместимостью 50 тыс. л. Мы его не арендуем, нам его предоставляют, мы будем оплачивать только эксплуатационные расходы", - сказала он в эфире телеканала Bolivia TV.

На прошлой неделе Министерство обороны Боливии сообщило, что лесные пожары охватили территорию более 700 тыс. га в департаменте Санта-Крус. Помощь в борьбе со стихией Боливии уже предоставили Аргентина, Чили, Перу и другие страны.