На Сахалине аварийно сел самолет авиакомпании "Сибирь"

ТАСС, 31 августа. Самолет, на борту которого находились 149 человек, совершил посадку в Южно-Сахалинске после обнаружения технической неисправности во время полета, сообщается в субботу на сайте регионального главка МЧС.

"В Южно-Сахалинске самолет совершил посадку, имея техническую неисправность во время полета. По уточненным данным, на борту находились 149 человек, из них шесть членов экипажа", - говорится в сообщении.

Утром в субботу оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступило сообщение, что на самолете авиакомпании "Сибирь" Аэробус А-320, следовавшем по маршруту Владивосток - Южно-Сахалинск, рейс 5604, имеются технические неисправности.

"По информации командира воздушного судна, в 09:37 (03:37 мск) работа радионавигационного оборудования была полностью восстановлена. В 09:49 (03:49 мск) самолет совершил посадку в штатном режиме, за медицинской помощью никто не обращался", - отмечается в сообщении.