Fox: в Алабаме после стрельбы на стадионе задержаны два человека

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в пятницу двух человек после стрельбы на стадионе в американском городе Мобил (штат Алабама). Об этом сообщил местный филиал телеканала Fox News со ссылкой на полицию.

Власти пока не уточняют, являются ли взятые под стражу лица подозреваемыми. При стрельбе пострадали 10 человек в возрасте от 15 до 18 лет. Они госпитализированы.

Огонь был открыт во время или вскоре после матча по американскому футболу. Играли школьные команды.