Около 750 человек принимают участие в несанкционированной акции в центре Москвы

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Около 750 человек участвуют в несанкционированной акции в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"В центре Москвы в несогласованном властями города публичном мероприятии принимают участие около 750 человек", - сказали в полиции.

Протестующие собрались на Чистых прудах и прошли до Пушкинской площади, передают корреспондент ТАСС. Это шествие не было согласовано с московскими властями. Однако сотрудники полиции и Росгвардии не препятствовали акции, предупреждая лишь о недопустимости выхода на проезжую часть.

Уже на Пушкинской площади, конечной точке маршрута, наиболее активные участники мероприятия стали призывать идти на Тверскую улицу, к мэрии Москвы, которую маршрут организаторов несанкционированного шествия не предусматривал. Сотрудники полиции по мегафонам начали предупреждать, что акция незаконна и попросили разойтись. Сейчас они принимают меры, чтобы не допустить незаконной акции на Тверской улице.