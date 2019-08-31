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Кризис на Украине

В ДНР сообщили о гибели военнослужащего при обстреле со стороны киевских силовиков

В Народной милиции республики подчеркнули, что "действия украинской армии дестабилизируют обстановку"

ДОНЕЦК, 31 августа. /ТАСС/. Военнослужащий Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) погиб в результате обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом в субботу сообщили в управлении Народной милиции ДНР.

"С прискорбием сообщаем, что в результате вражеских обстрелов погиб наш защитник. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего", - цитирует сообщение пресс-службы управления Донецкое агентство новостей.

В ведомстве подчеркнули, что действия украинской армии дестабилизируют обстановку и ведут к эскалации конфликта. Управление народной милиции ДНР призвало международных наблюдателей и мировое сообщество немедленно вмешаться с целью прекращения агрессии с украинской стороны.

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров объявили, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать бессрочное перемирие. В заявление впервые были включены обязательства сторон о дополнительных мерах соблюдения режима тишины, на чем давно настаивали представители республик Донбасса. Однако украинские военные в тот же день нарушили договоренность, обстреляв из стрелкового оружия село Новая Таврия на юге ДНР.

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