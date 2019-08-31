Два человека погибли в результате падения вертолета в Клязьму в Подмосковье

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Два человека погибли при падении небольшого вертолета в реку Клязьму в подмосковном Долгопрудном.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"Тело одного погибшего поднято на поверхность, сейчас поднимают второго погибшего", - сказал собеседник агентства.

По данным источника в экстренных службах, воздушное судно выполняло прогулочный полет, а на борту были владелец и его сын.

"Автожир взлетал с частного поля в селе Федоскино Мытищинского района области и выполнял прогулочный полет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на борту находились 52-летний собственник воздушного судна и его 31-летний сын.

В правоохранительных органах уточнили ТАСС, что "воздушное судно хранилось на территории частного дома владельца автожира в СНТ "Федоскино". Отец и сын вылетели с поля рядом с этим СНТ.

Сейчас проводятся подготовительные работы для подъема автожира. "Его будут поднимать при помощи понтонов, доставленных на место ЧП", - рассказали в экстренных службах.

По данным МЧС, частный двухместный вертолет задел линии электропередачи и упал в воду в 50 метрах от берега. На месте происшествия работают водолазы, в том числе центра "Лидер" МЧС России. Всего на месте падения воздушного судна работают более 70 человек, используются 25 единиц техники.

В новость были внесены изменения (22:15 мск) - добавлены данные о воздушном судне и его владельце.