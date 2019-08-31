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Источник: суд арестовал двух топ-менеджеров СпейсТим по делу о мошенничестве

Гендиректор Алексей Смятских и его первый заместитель Андрей Платонов заключены под стражу на два месяца

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца двух топ-менеджеров компании СпейсТим ("СТ Технолоджи") - генерального директора Алексея Смятских и его первого заместителя Андрея Платонова - по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

"Мещанский районный суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в отношении Смятских и Платонова", - сказал собеседник агентства.

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