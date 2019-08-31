Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ. Об этом сообщается в субботу на сайте телеканала.

По данным РЕН ТВ, на встрече Мархаева с избирателями корреспондент Евгения Могилевская задала сенатору вопрос, причастен ли он к подпольному игорному бизнесу в Улан-Удэ, после чего политик стал выкручивать ей руку, в которой был микрофон. В то же время помощники Мархаева стали толкать оператора телеканала, мешая ему вести съемку, утверждается в сообщении.

В результате корреспондент получила вывих руки, а оператор - ушиб, заявили на телеканале.

Мархаев возглавляет Бурятское региональное отделение КПРФ с 2008 года. С 2015 года является членом Совета Федерации от правительства Иркутской области. В конце июня 2019 года члены бурятского отделения коммунистической партии выдвинули его на пост мэра Улан-Удэ.