Спикер Палаты представителей призвала положить конец насилию в США после стрельбы в Техасе

ТАСС, 1 сентября. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ, от штата Калифорния) в субботу в свете произошедшей в штате Техас стрельбы призвала контролируемый республиканцами Сенат присоединиться к нижней палате законодательного органа и положить конец насилию с применением огнестрельного оружия в Соединенных Штатах.

"Всему есть предел, - написала Пелоси на своей странице в Twitter. - Каждый день население всей Америки, на этот раз на западе Техаса, платит катастрофическую цену из-за эпидемии насилия с применением огнестрельного оружия".

По словам спикера, Сенат должен "прекратить чинить препятствия и, в конце концов, принять одобренную Палатой представителей резолюцию, направленную на то, чтобы положить конец вооруженному насилию". В своем заявлении Пелоси, занимающая третий по значимости пост в государственной иерархии США, также выразила соболезнования семьям погибших в результате стрельбы.

Законодательная инициатива, о которой идет речь, была одобрена нижней палатой Конгресса, которую контролируют демократы, еще в феврале. Она предполагает ужесточение требований к проверке данных покупателей огнестрельного оружия в США. При этом в Сенате республиканцы блокируют прохождение данной резолюции.

Право на приобретение и ношение огнестрельного оружия гарантировано американцам второй поправкой к конституции США. Власти страны предпринимали в последние годы попытки ужесточить контроль за оборотом оружия в свете неоднократно происходивших в США инцидентов с его применением, но успехом эти усилия не увенчались.

По данным полиции, в результате стрельбы в районе техасского города Одесса в субботу погибли по меньшей мере пять человек, более 20 получили ранения. Среди пострадавших - трое сотрудников правоохранительных органов. Подозреваемый - белый мужчина в возрасте около 30 лет - убит в ходе перестрелки с полицией.